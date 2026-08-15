Лукашенко назвав білорусів 'росіянами зі знаком якості' та знайшов батьківщину слов’ян

Білоруський диктатор виклав свою версію походження слов'ян.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко виявив "прабатьківщину слов'ян" на білоруській території, а також назвав білорусів кращою версією росіян. Відповідні заяви наводить прес-служба диктатора.

"За твердженням істориків, Полісся – прабатьківщина слов’ян. Звідси наші витоки. Тут, на цих крутих берегах повноводної Прип’яті, серед безкрайніх дібров і боліт, природної краси – наші корені, нашого великого народу", – заявив він, виступаючи з трибуни на етнокультурному фестивалі в білоруському Поліссі.

Розвиваючи свою думку, Лукашенко розповів присутнім, що в поліщуках (мешканцях Полісся) зосереджені всі найкращі якості білорусів. А самі білоруси, слідуючи логіці Лукашенка, є кращими за решту слов’ян. Принаймні, за росіян.

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"Білоруси – це витривалі, міцні люди. Хоча я іноді кажу росіянам, що білоруси – це "росіяни зі знаком якості", деякі з них навіть ображаються. Я кажу: ну, проти історії не встоїш, чого тут ображатися?" – заявив він.

Довідка УНІАН. Згідно з найбільш загальноприйнятою науковою версією, прабатьківщина слов’ян розташовувалася десь у зоні між середньою течією Дніпра (район Києва) та басейном Вісли (сучасна Польща). Полісся і, зокрема, Прип’ятські болота вважаються одним із можливих місць формування слов’ян, але не єдиним.

Інші заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не воюватиме в Україні. Він наголосив, що ЄС нібито взяв курс на мілітаризацію і створює істерію навколо загрози зі сходу. Водночас Лукашенко запевнив білоруських військових, що їх не відправлять на війну.

Крім того, нещодавно Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками президента Зеленського та попередив їх про небезпеку втягування Білорусі у війну. Він наголосив, що отримав відповідь із Києва про розуміння його позиції та закликав домовлятися "по-людськи". Диктатор підкреслив, що Білорусі не потрібна війна.

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