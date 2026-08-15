У деяких країнах ЄС вимагають показати дані з 'Резерв+': в МЗС пояснили ситуацію

Такі випадки трапляються, аби перевірити в українців, чи законно вони виїхали з України.

У зв’язку з випадками витребування в деяких країнах Європейського Союзу у громадян України військово-облікових документів, зокрема даних із застосунку "Резерв+", при зверненні українців щодо тимчасового захисту на території ЄС, в Міністерстві закордонних справ України виступили із роз’ясненням. Про це журналістам повідомили у пресслужбі МЗС.

"МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з "Резерв+"", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили українські дипломати, така ситуація пов'язана із запровадженням Європейським Союзом нових правил отримання тимчасового захисту (рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026).

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"Оскільки Європейський Союз поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного виконання згаданого Рішення, окремі національні органи можуть виконувати нові правила виходячи з власних інструкцій. Саме з цим повʼязані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер - до надання ЄС державам-членам єдиних розʼяснень щодо запровадження нових правил", - наголошується у повідомленні.

Як зауважили в МЗС, такі випадки не є масовими та, стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, не змогли показати в українському паспорті для виїзду за кордон штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України.

"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - додали в МЗС.

Разом з тим, українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил, з урахуванням наших звернень.

Українські біженці в Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ЄС остаточно визначився, що робити з українськими ухилянтами. Зокрема 30 липня 2026 року в Євросоюзі схвалили продовження дії тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2028 року.

При цьому, новоприбулі українці зможуть отримати статус тимчасового захисту лише за умови, що можуть підтвердити відсутність у них проблем з ТЦК. Доказом цього може, зокрема, бути штамп з українського кордону, що підтверджує легальний виїзд з країни, або ж документи, що прямо підтверджують звільнення від військової служби.

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