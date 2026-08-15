Смартфони вартістю менше 5000 грн скоро можуть зникнути: що відбувається

Виробники або припиняють постачання таких моделей, або змушені підвищувати ціни, щоб компенсувати подорожчання комплектуючих.

Смартфони вартістю менше 100 доларів незабаром можуть стати рідкістю або взагалі зникнути з полиць. У другому кварталі 2026 року продажі таких моделей у США скоротилися на 64% у річному вимірі, і головною причиною називають різке зростання цін на оперативну пам'ять та флеш-пам'ять, пише TechSpot.

Особливо складною ситуація виявилася для невеликих виробників. Деякі бренди, зокрема HMD, вже скоротили свою присутність на американському ринку чи повністю пішли з нього. Виробники або припиняють постачання таких моделей, або змушені підвищувати ціни, щоб компенсувати подорожчання компонентів.

У результаті різниця у вартості між такими смартфонами та недорогими моделями відомих виробників, таких як Samsung і Motorola, помітно зменшилася. Покупцям стає дедалі менш доцільно обирати менш відомі альтернативи.

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На цьому тлі Motorola, навпаки, змогла зміцнити свої позиції. Через підвищення цін моделі серії G перейшли в діапазон 200–299 доларів. Продажі в цьому сегменті зросли майже на 200% у річному вимірі, а частка компанії на ринку США потроїлася.

Проблема полягає в тому, що оперативна пам’ять і накопичувачі тепер становлять значну частину собівартості навіть відносно недорогих смартфонів. За даними Omdia, у першому кварталі 2026 року пам’ять становила майже 60% вартості комплектуючих смартфонів, що коштують менше 400 доларів. Для пристроїв вартістю менше 100 доларів цей показник перевищив 64%.

Криза пам’яті зачіпає не лише ринок смартфонів. Раніше Gartner попереджала, що через високу вартість пам’яті сегмент ПК до 500 доларів може практично зникнути до 2028 року. Таким чином, бюджетний сегмент або дорожчає й переходить в іншу цінову категорію, або просто скорочується.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

У свою чергу OnePlus підтвердила, що більше не випускатиме нові смартфони в США та Європі, а подальша стратегія бренду буде зосереджена на Китаї.

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