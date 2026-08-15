Угорщина топить баржі в Дунаї для підняття рівня води біля єдиної в країні АЕС

В Угорщині намагаються не допустити повного відключення атомної електростанції "Пакш".

Через надмірну спеку рівень води в Дунаї знизився. Угорська влада намагається підняти рівень води, щоб продовжувати роботу єдиної в країні АЕС. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, рівень води у річці Дунай розпочав підвищуватися біля єдиної угорської атомної електростанції "Пакш", оскільки влада вирішила потопити у воді дві баржі, щоб допомогти зберегти роботу атомної станції та уникнути дороговартісного повного відключення.

Як зазначив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, рівень води на насосній установці АЕС вже піднявся на один сантиметр. Робітники також зводять підводний бар’єр для уповільнення течії річки і підняття рівня води, доступної для охолодження. Впродовж доби маж прибути близько 5 тис метричних тонн каменю.

Відео дня

При цьому, невпинна спека висушує водні шляхи по всій Європі та створює навантаження на електромережі, а постійна посуха значно впливає на річкові потоки Дунаю і перешкоджає охолодженню реакторів.

Атомна станція "Пакш", яка виробляє близько 40% електроенергії Угорщини, зараз виробляє 485 мегават, що становить чверть від його потужності приблизно 2 тис мегават.

Згідно прогнозів, на початку наступного тижня рівень Дунаю знизиться до такого рівня, що вимагатиме відключення однієї з двох робочих турбін. Потенційно, ще більший спад рівня води у річці може змусити відключити усю АЕС.

Повне відключення атомної станції збільшить потребу Угорщини в імпорті електроенергії у вечірні години і запровадити додаткові витрати до того, як реактори відновлять роботу.

За оцінкою прем’єра Мадяра, місячне утримання станції в автономному режимі коштуватиме щонайменше 50 млрд форинтів (159 мільйонів доларів) без врахування збитків компаній через обмеження енергопостачання.

Міління Дунаю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аномальна спека в Європі суттєво вплинула на зниження рівня води в річках, зокрема, на Дунаї цей рівень досяг історично низьких позначок. Внаслідок цього країни, що використовують дунайську воду для охолодження своїх АЕС, змушені зупиняти станції.

Через постійне значне зниження рівня води в річці Дунай, у Румунії повністю зупинили роботу єдиної атомної електростанції в Чернаводі.

Вас також можуть зацікавити новини: