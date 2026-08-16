Вчені знайшли скам’янілість стародавньої істоти за 9000 кілометрів від місця, де вона мешкала

Традиційно вважалося, що різноманіття цих морських рептилій зменшилося порівняно з більш ранніми етапами їхньої еволюції.

Понад сто років вважалося, що історія іхтіозаврів у вапнякових відкладах Платтенкальк на півдні Німеччини, де нещодавно через лісову пожежу повністю евакуювали село, визначається однією морською істотою, але тепер це припущення зазнало краху. Про це пише Daily Galaxy.

Палеонтологи ідентифікували другий вид, Jabalisaurus tethyensis, що ховався на очах серед зразків, які тривалий час були неправильно класифіковані в музейних колекціях, а його найближчі родичі, як не дивно, виявлені майже за 9000 кілометрів від нього, у Мексиці.

Зазначається, що платтенкалькські відкладення на півдні Німеччини - це не звичайне гірське утворення. Цей дрібнозернистий вапняк - той самий багатий на скам’янілості шар, у якому було знайдено археоптерикса, скам’янілого птаха, що змінив наукове розуміння переходу від динозаврів до птахів. Понад століття дослідники, які вивчали ці відкладення, вважали, що лише Aegirosaurus leptospondylus був представником іхтіозаврів, що населяли це древнє море.

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Ця інтерпретація, заснована на уявленні про один вид, також вплинула на більш широкі уявлення про пізньоюрських іхтіозаврів. Вчені традиційно вважали, що різноманіття цих морських рептилій зменшилося порівняно з більш ранніми етапами їхньої еволюції.

Забута істота, що ховається в музейних колекціях

Група дослідників під керівництвом доктора Ерін Максвелл із Державного музею природознавства у Штутгарті не виявила нового місця знахідки скам’янілостей. Натомість вони ідентифікували новий вид серед зразків, що вже зберігаються в музейних колекціях і раніше були класифіковані як егірозавр.

Цікаво, що головний експонат - невеликий, незрілий скелет, який зберігається в Баварській державній колекції палеонтології та геології в Мюнхені. Спочатку його було знайдено в кар’єрі Гайсберг неподалік від Апфельталя, Баварія. До цього виду було віднесено ще два зразки: один із Державного музею природознавства у Штутгарті, а інший - із Юрського музею Айхштетта, де скам’янілість зберегла повний контур м’яких тканин.

Jabalisaurus tethyensis був іхтіозавром середнього розміру з групи офтальмозаврів, який, за оцінками, досягав довжини від 2 до 2,9 метрів.

Як описано в дослідженні, опублікованому в журналі Palaeontologia Electronica, він мав тонкий череп із високою верхівкою та зуби з дрібними ребрами, що свідчить про те, що він, ймовірно, харчувався дрібною кістлявою рибою. Його шкіра, судячи з усього, була гладенькою, що відповідає спостереженням за іншими іхтіозаврами, які належать до тієї ж лінії. Тварина мешкала в теплих водах океану Тетис близько 150 мільйонів років тому в пізній юрі.

Юрські іхтіозаври були різноманітнішими, ніж вважалося раніше

У своєму дослідженні доктор Максвелл та її колеги віднесли цю істоту до більш тривалого еволюційного періоду іхтіозаврів. За словами дослідників, ці мезозойські морські рептилії вперше з’явилися в палеонтологічній літописі в ранньому тріасі й існували до початку пізнього крейдяного періоду.

Важливо, що група досягла свого найвищого різноманіття та анатомічної мінливості протягом перших 8,7 мільйонів років своєї еволюції - періоду, пов’язаного зі швидкою адаптацією до різних морських середовищ та джерел їжі. Вчені пояснили:

"До юри, і особливо до кінця ааленського ярусу (початку середньої юри), іхтіозаври займали більш обмежений діапазон екоморфотипів і історично розглядалися як такі, що відповідно скоротилися в таксономічному різноманітті".

Ідентифікація Jabalisaurus tethyensis змінює картину. Це відкриття подвоює кількість відомих видів іхтіозаврів у німецьких відкладах Платтенкалька, показуючи, що там мешкало більше цих стародавніх морських істот, ніж вчені припускали раніше. Деякі з них просто залишалися непоміченими, оскільки їхні скам’янілості в минулому класифікувалися по-різному.

Нововиявлений рід розкриває втрачений зв’язок із юрськими морями

Цікаво, що найдивовижнішим аспектом відкриття є не лише сам вид, а й географічна історія цієї стародавньої морської істоти. Досі Jabalisaurus був відомий лише з регіону Мексиканської затоки. Його присутність у Баварії свідчить про те, що цей іхтіозавр мешкав на набагато ширшій території стародавнього океану Тетис і з’єднував протокарибські моря.

Вчені виявили дві тісно пов’язані пари видів, поширені в цих регіонах: Jabalisaurus meztli та Jabalisaurus tethyensis, а також Parrassaurus yacahuitztli та Aegirosaurus leptospondylus. У статті зазначено:

"Незважаючи на очевидний високий ступінь зв’язку морських середовищ існування пізньої юри, фауна іхтіозаврів пізньої юри з прото-Мексиканської затоки інтерпретувалася як високоендемічна".

Натомість дослідження показує, що ці іхтіозаври були поширені на значно більшій території - від північно-західної частини Тетису до протокарибського регіону. Популяції в різних регіонах могли розвинутися в окремі види, залишаючись при цьому частиною однієї й тієї ж ширшої тропічної та тепловодної фауни.

Зазначається, що ця картина відрізняється від того, що дослідники виявили в холодніших водах. Іхтіозаври, знайдені в таких місцях, як Велика Британія, Шпіцберген, Східна Європа та Аргентина, належали до більш помірних або полярних угруповань.

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