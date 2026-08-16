Туск зізнався, чому насправді Польща має допомагати Україні

Політик згадав спроби заблокувати оборонний проєкт SAFE та роз'єднати Польщу з союзниками.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримка України у війні з Росією - це не послуга Києву, а питання власної безпеки Польщі. Про це повідомляє Slawa TV.

"Можна дискутувати про польсько-українські відносини, але ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека, і ми робимо це для себе, польок і поляків, і ні для кого іншого", - сказав він.

Туск назвав чотири стовпи безпеки Польщі: зміцнення кордону з Росією та Білоруссю; реальні союзи й розумну зовнішню політику - сюди він відніс Східний щит, участь у безпеці Балтійського моря, оборонні угоди з Францією й Британією, а також підтримку України; великі інвестиції в армію; і сильну економіку, яка вже випереджає німецьку за темпами зростання.

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"Ці чотири стовпи не будуть ефективними, якщо ті, хто бажає зла польській державі, знайдуть союзників усередині країни. Наша історія - це також історія зради, звичайної дурості та корисливих інтересів", - наголосив прем'єр.

Він додав, що по всіх чотирьох стовпах "щомиті хтось намагається бити - не лише в Москві, а й у нас". Політик також згадав спроби заблокувати оборонний проєкт SAFE та роз'єднати Польщу з союзниками.

"Ви знаєте ці партії, цих політиків, які хочуть нав'язати полякам погляд, що нашою проблемою є Європа, що нашим ворогом є Україна, а Німеччина - ще більшим. Якось вони забувають про Росію, яка веде війну в Україні", - сказав Туск.

Допомога Україні від Польщі

Раніше повідомлялось, що польські винищувачі МіГ-29 будуть доставлені в Україну вже найближчими тижнями в обмін на велику кількість українських безпілотників і технологій.

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