Звичайний iPhone 17 несподівано зрівнявся з Galaxy S26 Ultra у рейтингу камер

Експерти особливо високо оцінили відеозйомку, надійну роботу автофокусу та ефективну стабілізацію зображення.

Базова модель iPhone 17 несподівано виявилася на одному рівні з дорожчими флагманами за якістю камер. В оновленому рейтингу DxOMark смартфон Apple отримав 157 балів і посів 20-те місце, розділивши цю позицію одразу з трьома моделями – iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra та Samsung S26 Ultra.

При цьому порівняно з iPhone 16 результат зріс одразу на 10 балів. Головним покращенням став перехід з 12-Мп на 48-Мп сенсор в ультраширококутній камері. У основній камері апаратних змін немає: Apple зберегла 48-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1,6 і розміром 1/1,56 дюйма.

Експерти DxOMark особливо високо оцінили відеозйомку iPhone 17. Телефон демонструє хороші результати за різних умов освітлення, забезпечує надійну роботу автофокусу та ефективну стабілізацію зображення.

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Окремо відзначаються природна передача кольорів, швидкий автофокус і низький рівень цифрового шуму. За рівнем придушення шуму iPhone 17 навіть перевершив Pro-версію, хоча за це довелося заплатити невеликою втратою дрібних деталей і текстур в окремих сценах.

Найслабшим місцем моделі залишилася зйомка з наближенням. На відміну від Pro-версії, більш дешевий iPhone 17 не має окремого телеоб'єктива і використовує цифровий зум, що позначилося на підсумковій оцінці. Неідеально працює й портретний режим – особливо під час групової зйомки.

За чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного випуску всіх основних моделей iPhone. Топові iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та iPhone Ultra вийдуть восени 2026 року, а iPhone 18 та iPhone Air перенесли на весну 2027-го.

Раніше експерти назвали шість вживаних моделей iPhone, які можна сміливо купувати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 3, який працює на потужному чіпсеті A15 Bionic і сумісний з iOS 27.

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