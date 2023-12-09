Журналісти вважають, що загалом за приблизними підрахунками закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям.

Активісти попереджають про ймовірну загрозу, що через аварійний стан через деякий час на ремонт можуть закрити ще ряд станцій київського метро. Про це йдеться в матеріалі видання "Інформатор".

Стверджується, що йдеться про "Контрактову площу", "Осокорки" та "Бориспільську". Всього відомо про сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Зокрема, це перегін між ст. "Героїв Дніпра" та "Мінською", де просідають тунелі. За словами відомого київського активіста, ветерана війни Олега Сімороза, це відбувається через будівництво ТРЦ.

"Героїв Дніпра - тріщини на станції в результаті незаконного будівництва ТРЦ "Оазис" над станцією; Мінська - будівництво ЖК прям впритул до станції метро з порушенням ДБН", – повідомив активіст.

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Друга проблемна ділянка - між ст.М. "Почайна" та "Контрактова площа". Там також просідають тунелі, порушений габарит через неякісну конструкцію тунелів, вказує Сімороз. За його словами, закриття загрожує трьом станціям - між "Почайною" і "Контрактовою площею" ще є "Тараса Шевченка".

У 2012 році пожежа на ст.М. "Осокорки" розкрила проблему просідання землі під станцією. Тоді проблему просідання визнали на офіційному рівні.

"Просадка тунелів фіксується також на скачках між "Васильківською" і "Виставковим Центром", а також між ст.М. "Бориспільська" і "Червоний хутір". Між "Осокорками" і "Харківською", на ділянці, яка також включає "Позняки", проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва. Грунтові води також штурмують ділянку метро від законсервованої ст. "Львівські ворота" до "Золотих воріт", - сказано в матеріалі.

Ще сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, метроміст на червоній гілці метро. До переліку проблемних можна додати перегін між "Гідропарком" і "Дніпром". Журналісти вважають, що загалом за приблизними підрахунками закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям.

Підтоплення метро Києва - деталі

8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Потяги на "синій" гілці Київського метрополітену курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити, що призвело до термінового ремонту "синьої" гілки столичного метро.

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