Атака РФ на вокзал у Дніпрі: Укрзалізниця попередила про суттєву затримку потягів

Пасажири можуть повернути квитки до Дніпра зі 100% компенсацією.

Через російські атаки на залізничний вокзал і локомотиви в Дніпрі можливі суттєві затримки поїздів, які прямують до міста та з нього. Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Можливі суттєві затримки поїздів, що прямують із Дніпра та до Дніпра, через постійні ворожі атаки на вокзал і локомотиви", - зазначили в УЗ.

В "Укрзалізниці" додали, що залізничники роблять усе можливе, щоб рух поїздів тривав, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття.

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Крім того, в УЗ додали, що через ці обставини можна відмовитися від поїздки з Дніпра або до Дніпра та оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією.

"Якщо під час поїздки поїздом оголосили евакуацію, уважно слухайте вказівки поїзної бригади та негайно відійдіть від поїзда щонайменше на 200 метрів", - додали в "Укрзалізниці".

Пасажирів просять стежити за оновленнями щодо руху поїздів на сайті УЗ.

Російські атаки на пасажирські поїзди

29 жовтня стало відомо, що після удару Росії по вокзалу Дніпра "Укрзалізниця" перегляне протоколи безпеки, щоб краще реагувати на загрози та забезпечувати евакуацію людей у безпечні місця.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що у прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура залишаються одними з головних цілей ворога.

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