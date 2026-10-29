'Укрзалізниця' перегляне правила безпеки після російського теракту у Дніпрі

Унаслідок атаки вокзалу загинули 14 людей, ще 14 дістали поранення.

Після удару РФ по вокзалу Дніпра "Укрзалізниця" перегляне протоколи безпеки, щоб краще реагувати на загрози та забезпечувати евакуацію людей у безпечні місця. Про це державна компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце", - повідомили там.

У компанії додали, що РФ націлюється на вокзали, платформи, станції та всі поїзди - як далекого сполучення, так і приміські. За таких умов критично важливо зберігати максимальну пильність і дотримуватися інструкцій з безпеки.

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Нагадаємо, унаслідок сьогоднішньої атаки на вокзал в Дніпрі загинули 14 людей, ще 14 дістали поранення. Шестеро перебувають у тяжкому стані, серед них 11-річний хлопчик.

Удару зазнала одна з платформ, біля якої перебував поїзд № 866 сполученням Дніпро - Запоріжжя. Попри попередження про підвищену небезпеку, на платформі залишалися люди.

У самій "Укрзалізниці" кажуть, що попередили пасажирів про загрозу й евакуювали їх з електрички більш ніж за 10 хвилин до удару.

Російські війська сьогодні також атакували Чернігів, внаслідок чого спалахнули пожежі, є загиблі. Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підкреслив, що російські війська атакували центральну частину міста. Унаслідок атаки постраждали звичайні мирні мешканці.

Інші випадки російських атак на пасажирські поїзди

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, у прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура залишаються одними з головних цілей ворога.

Так, у вересні російські війська двічі прицільно вдарили "Шахедами" по поїзду сполученням Київ - Суми на під’їзді до Сум. На щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також нещодавно росіяни атакували безпілотником типу "Шахед" поїзд сполученням Харків - Ізюм. Унаслідок удару постраждали семеро людей.

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