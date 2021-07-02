Авіакомпанія із Саудівської Аравії Flynas відсьогодні, 2 липня, запускає регулярні рейси із Саудівської Аравії до міжнародного аеропорту «Бориспіль» за маршрутом Джидда - Київ - Джидда.
Як повідомила прес-служба "Борисполя", станом на сьогодні рейси виконуватимуться тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.
З Джидди літак вилітатиме о 9:30 та приземлиться в аеропорту «Бориспіль» о 14:05. У зворотному напрямку літак вирушатиме о 15:05 та прибуватиме о 19:50.
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Рейси Flynas в Україну
з 11 червня авіакомпанія Flynas розпочала польоти в Україну до аеропорту «Бориспіль» по маршруту Ер-Ріяд - Київ. З 18 червня 2021 року рейси стали щоденними.
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