У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун.

Компанія Boeing рекомендувала призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112. Раніше частина обшивки лайнера впала в американському місті Брумфілд.

Про це сказано у заяві, опублікованій на сайті компанії, пише РБК-Україна.

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У компанії відзначили, що зараз Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проводить розслідування за фактом події.

Там уточнили, що поки воно триває, рекомендується призупинити операції 69 перебувають в експлуатації та 59 перебувають на стоянці літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112, поки FAA (Федеральне управління цивільної авіації) не визначить відповідний протокол перевірки.

Інцидент з Boeing 777-200 в США

У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

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Автор: УНІАН