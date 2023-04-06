Раніше існувала лазівка в санкціях, яка дозволяла деяким російським суднам заходити в болгарські порти.

Болгарія вирішила закрити для входу російських суден всі свої порти. Ця міра вводиться в рамках директиви Євросоюзу про виконання санкцій, пише PortSEurope.

Заборона вступає в силу з 8 квітня і буде поширюватися на всі судна, що знаходяться в Російському морському реєстрі судноплавства.

Слід зазначити, що відпочатку болгарська влада встановила заборону на вхід в свої порти для суден під російським прапором з 17 квітня минулого року. Цей захід передбачався п'ятим пакетом загальноєвропейських санкцій.

Відео дня

Однак тепер дія заборони розширюється на російські судна, які ходять під прапорами інших країн. Такі теж є.

Санкції проти Росії

Напередодні Норвегія, яка не входить до Європейського Союзу, ввела проти Росії новий пакет санкцій. Загалом ці обмеження відповідають 10-му пакету санкцій ЄС, затвердженому 25 лютого.

Через неможливість вільно використовувати євро та долар у міжнародній торгівлі Росія активно переходить на китайський юань. Зараз саме ця валюта домінує в російській зовнішній торгівлі.

Нещодавно російська влада придумала новий спосіб залатати дірку в держбюджеті за рахунок західних компаній, які йдуть з російського ринку. Для них ввели податок на виїзд. Тепер за сам факт продажу своїх російських активів іноземцям доведеться заплатити.

Вас також можуть зацікавити новини: