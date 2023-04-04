Всього Норвегія ввела обмеження проти 1678 фізичних та юридичних осіб з РФ.

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Відповідні обмеження були ухвалені Євросоюзом у десятому пакеті, який оголосили 25 лютого.

Як повідомляє уряд Норвегії, до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичних особи РФ. Всього ця країна вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Крім того, влада Норвегії продовжила зобов'язання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Також продовжується заборона для громадян країни-агресорки займати керівні посади в органах управління.

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Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом РФ. Йдеться, зокрема, про деякі будівельні товари, товари авіаційній промисловості та технології. Введені й нові обмеження на імпорт з Росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.

Наслідки санкції проти Росії

Західні санкції проти РФ були спрямовані на ослаблення її військового потенціалу. За даними британської розвідки, Росія втратила можливість відновлювати втрати найбільш складних і високотехнологічних видів озброєнь.

Крім того, відчутно страждає нафтогазовий сектор Росії. У Кремлі вже заявили, що цього року їм доведеться піти на скорочення нафтовидобутку.

Нещодавно в ЄС придумали, як заблокувати імпорт російського газу.

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