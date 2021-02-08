Агентство з досліджень та інновацій Великобританії виділило на реалізацію проекту 4,5 мільйона фунтів стерлінгів / Інфографіка GKN Aerospace

Британська компанія GKN Aerospace зайнялася розробкою маршрутного міського літального апарату Skybus, який буде перевозити пасажирів у містах подібно автобусу.

Як пише Aviation Week, Агентство з досліджень та інновацій Великобританії виділило на реалізацію проекту 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (6,2 мільйона доларів).

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Більшість сучасних проектів міських літальних апаратів передбачають створення невеликих аеротаксі, розрахованих на перевезення до чотирьох — п'яти пасажирів. Такі апарати будуть перевозити пасажирів або від однієї адреси до іншої, або між майданчиками для аеротаксі. Проект Skybus передбачає польоти пасажирського апарату за маршрутом з посадками на зупинках для висадки і посадки людей.

В рамках проекту Skybus планується створити літальний апарат, здатний перевозити від 30 до 50 пасажирів. Передбачається, що маршрути польоту таких "автобусів" відповідатиме маршрутам наземного транспорту. Літальний апарат планується виконати електричним. Інші подробиці про проект літального апарату не розкриваються.

Крім GKN Aerospace в проекті Skybus беруть участь компанії Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte і Rolls-Royce, Саутгемптонський університет, Кренфілдський університет, Університетський коледж Лондона, а також аеропорти «Хітроу» і «Лондон-Сіті».

Автомобілі майбутнього

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Автор: УНІАН