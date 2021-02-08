В рамках проекту Skybus планується створити літальний апарат, здатний перевозити від 30 до 50 пасажирів.

Британська компанія GKN Aerospace зайнялася розробкою маршрутного міського літального апарату Skybus, який буде перевозити пасажирів у містах подібно автобусу.

Як пише Aviation Week, Агентство з досліджень та інновацій Великобританії виділило на реалізацію проекту 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (6,2 мільйона доларів).

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Більшість сучасних проектів міських літальних апаратів передбачають створення невеликих аеротаксі, розрахованих на перевезення до чотирьох — п'яти пасажирів. Такі апарати будуть перевозити пасажирів або від однієї адреси до іншої, або між майданчиками для аеротаксі. Проект Skybus передбачає польоти пасажирського апарату за маршрутом з посадками на зупинках для висадки і посадки людей.

В рамках проекту Skybus планується створити літальний апарат, здатний перевозити від 30 до 50 пасажирів. Передбачається, що маршрути польоту таких "автобусів" відповідатиме маршрутам наземного транспорту. Літальний апарат планується виконати електричним. Інші подробиці про проект літального апарату не розкриваються.

Крім GKN Aerospace в проекті Skybus беруть участь компанії Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte і Rolls-Royce, Саутгемптонський університет, Кренфілдський університет, Університетський коледж Лондона, а також аеропорти «Хітроу» і «Лондон-Сіті».

Автомобілі майбутнього

У січні 2019 року в США компанія Boeing протестувала літаюче таксі. Літак вертикально піднявся в повітря, завис і успішно приземлився.

7 березня 2019 року в Женеві показали літаючий автомобіль.

16 травня 2019 року в Німеччині показали безпілотне літаюче таксі.

На початку листопада 2020 року в Південній Кореї протестували безпілотне літаюче таксі.

У листопаді 2020 року студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах створили автомобіль з перероблених відходів.

7 грудня 2020 року американська компанія Aptera Motors представила електромобіль з сонячною зарядкою.

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Автор: УНІАН