Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до міста.

Патрульна поліція попереджає про обмеження в'їзду до Києва великогабаритного транспорту через спеку.

Про це повідомляється в Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

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"Сьогодні, 8 липня, з 11:00 обмежать в'їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря більше +28°С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково, орієнтовно близько 19:00.

Попередні обмеження

17 червня 2020 року Кабмін обмежив рух великовантажного транспорту під час спеки.

18 травня 2020 року в Києві обмежили в'їзд великогабаритного транспорту до міста з метою уникнути заторів на дорогах, проте жодних суттєвих змін це не дало.

Обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту було встановлено на чотирьох в'їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та Гостомельському шосе. Вони діяли в ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 17:00 до 20:00.

17 вересня 2020 року у зв'язку з погодними умовами був обмежено в'їзд вантажівок до Києва.

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Автор: Тетяна Поляковська