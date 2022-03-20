Вартість проїзду складе 15 грн.

"Укрзалізниця" запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця – Святошин, які допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.

Про це повідомила прес-служба перевізника. Повний розклад руху дивіться за посиланням.

Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене.

"Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30. Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка", - сказано в повідомленні.

Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

Вартість проїзду складе 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.

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