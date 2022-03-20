Платний проїзд очікується за кордон та на будь-яких напрямках із заходу в центр, на схід та на південь.

"Укрзалізниця" із наступного тижня вводить платний проїзд на потягах у напрямках із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть в центр, на схід та на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн", - заявив Камишін.

Він також зазначив, що влада організувала достойне проживання у західних областях для наших людей із центру, сходу та півдня.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня "Укрзалізниця" зробила рейси зі сходу та півдня в напрямку заходу України евакуаційними та закрила продаж квитків на них. Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

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