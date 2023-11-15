Іноземні автоконцерни після відходу з Росії стали відключати в країні обладнання для діагностування та перестали підтримувати програмне забезпечення.

Ввезені в Росію завдяки паралельному імпорту іномарки не можуть обслуговуватися на СТО, оскільки система розпізнає ці транспортні засоби як крадені, після чого блокує їх.

Як повідомляють "Известия", дану інформацію підтверджують джерела у великих дилерських центрах та станціях техобслуговування країни-агресора, зазначивши, що проблема вже торкнулася автомобілів марок BMW, Mercedes та Renault.

Іноземні автоконцерни після відходу з Росії через війну в Україні та санкцій стали відключати в країні обладнання для діагностики та перестали підтримувати програмне забезпечення. При цьому при підключенні діагностичного обладнання до автомобіля відбувається обмін кодами. Якщо інформація збігається, то запускається аналіз машини, якщо ні — вона блокується.

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При підключенні діагностичного обладнання до BMW X3 2023 року, яка офіційно не поставляється в Росію, на приладовій панелі загоряються всі значки одразу — низький тиск в шинах, розряджений акумулятор й т. ін.

"Автомобіль довелося евакуювати. Наше діагностичне обладнання показало, що машина заблокувалася, оскільки "вирішила", що її викрали. Довелося "обнуляти" прошивку автомобіля і заново задавати всі параметри з "нуля" за допомогою альтернативного софта", — заявив один зі співрозмовників видання в дилерському центрі, зазначивши, що "нові машини при обслуговуванні в несертифікованих сервісах перетворюються на "цеглу" і стоять "мертвим колом" в гаражах".

Він додав, що розблокувати авто вдається лише в тому випадку, якщо його програмне забезпечення не встигли русифікувати та додати до нього сторонні прошивки.

Проблеми після русифікації медіасистеми та приладової панелі почалися у моделі BMW X5. "Неможливо було побачити ані спідометр, ані залишок пального, їздити без цього неможливо. Допомогло знову обнулення прошивки до оригінальної версії. Причому клієнт сам відмовився від русифікації. У підсумку завдяки першій версії і оригіналу ключа вдалося повернути інтерфейс німецькою", - відзначило джерело.

Також власники багатьох іномарок втратили можливість зробити дублікат ключа і дізнатися історію техобслуговування. Ця проблема торкнулася як преміум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW, так і популярних машин середнього класу — Kia і Skoda.

Поки проблема блокувань зачіпає переважно преміум-сегмент, оскільки по паралельному імпорту в основному ввозяться дорогі марки, зазначила керуючий директор компанії Frank Auto Ірина Франк. За 2022 рік іномарок преміальних брендів до Росії було імпортовано близько 60 тис. Експерти попереджають, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтів кількість блокувань машин зростатиме.

Ситуація з автопрромом в РФ

Після вторгнення РФ в Україну виробники автомобілів почали масово залишати країну. З РФ пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших компаній.

30 березня 2022 року французький автоконцерн Renault заявив про намір позбутися своєї частки у російському "АвтоВАЗі".

Світовий автовиробник Isuzu Motors Ltd повністю пішов з російського ринку. Компанія припинила виробництво в Росії після російського вторгнення в Україну. У липні 2023 року компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers.

Станом на липень 2023 року Китай збільшив експорт авто до Росії до рекордних показників.

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