Банки Вірменії, Казахстану та Гонконгу, боячись підпасти під вторинні санкції США, почали блокувати оплату паралельного імпорту від РФ.

На тлі боротьби зі спробами Росії обійти санкції, банки Вірменії, Казахстану та Гонконгу почали блокувати оплату від російських компаній за процесори, мікросхеми та іншу електроніку, що поставляється по паралельному імпорту.

Як повідомляє "Комерсант", також відбувається блокування оплати за постачання телекомунікаційного обладнання останнього покоління та систем зберігання даних і серверів.

Як йдеться в матеріалі, блокування оплати пов'язане з побоюванням банків Вірменії, Казахстану і Гонконгу підпасти під вторинні санкції США за співпрацю з російськими громадянами та компаніями, що знаходяться під західними санкціями.

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У коментарі виданню гендиректор логістичної компанії" Оптималог " Георгій Властопуло заявив, що посилення контролю з боку банків може призвести до нестачі такої продукції на російському ринку. "Безпосередньо у країни-виробника закуповувати компоненти, запчастини, комп'ютери й таке інше неможливо, а через треті країни – все складніше і складніше, тому через півроку-рік ми можемо зіткнутися з дефіцитом санкційної продукції", – зазначив він.

Паралельний імпорт та антиросійські санкції

25 квітня 2023 року міжнародна експертна група Єрмака-Макфола представила новий план дій щодо посилення антиросійських санкцій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий план дій щодо посилення санкцій проти Россії буде на столах у всіх ключових лідерів світу.

За його словами, санкції мають бути введені проти російського нафтогазового сектора, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Президент вважає це необхідним самозахистом міжнародного правопорядку.

26 квітня 2023 року повідомлялось про те, що країни колишнього СРСР допомагають Росії обходити санкції і заробляють на цьому. Існують нові торговельні потоки через треті країни, завдяки яким експорт до Росії зріс. Як заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нові ланцюжки поставок, які забезпечують росіян алкоголем, предметами розкоші та іншими західними товарами, підривають зусилля Європи з покарання Москви і мають бути заблоковані.

2 червня 2023 року Зеленський пообіцяв публічно боротися з країнами, які допомагають Росії обходити санкції.

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