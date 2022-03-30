Раніше компанія Renault заявила про зупинку своєї діяльності у Росії.

Французький автоконцерн Renault розглядає можливість передачі власного російського підприємства "АвтоВАЗ" місцевому інвестору як спосіб виходу з країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Передача, яка наразі є найкращим варіантом, допомогла б звільнити автовиробника від юридичної відповідальності перед російським бізнесом із виробництва Lada та його 45-тисячним персоналом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому французький автовиробник не зможе здійснити передачу своєї 68% частки "АвтоВАЗу" іншому акціонеру, держкорпорації "Ростех", оскільки російський партнер знаходиться під санкціями.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня, президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Франції наголосив, що французькі компанії мають перестати бути спонсорами вбивств, зґвалтувань та мародерства з боку РФ.

Компанія Renault зупинила свою діяльність у Росії.

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