Від початку року Китай експортував до РФ близько 287 тисяч автомобілів.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у в'язі з вторгненням РФ в Україну, китайські автовиробники за 5 місяців 2023 року експортували в Росію більше автомобілів, ніж будь-куди.

Як повідомляє Bloomberg, Китай експортував близько 287 тис автомобілів до Росії з січня по травень, що майже вдвічі більше, ніж до Мексики, яка отримала 159 тис втомобілів. Третьою після РФ та Мексики йде Бельгія (120 тис авто).

Як йдеться в матеріалі, таким чином Китай заповнив порожнечу, яку залишили світові виробники, які пішли з ринку РФ.

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За весь 2022 рік Китай експортував до Росії близько 162 тис автомобілів.

Chery, Geely і Great Wall є трьома найбільшими китайськими брендами в Росії, на які припадає третина продажів нових автомобілів в першій половині цього року.

Серед популярних моделей - спортивні позашляховики, такі як Tiggo 7 Pro від Chery, Coolray від Geely та серія Haval від Great Wall.

Війна в Україні та російський автопром

Найбільші світові автовиробники, такі як Toyota і Volkswagen, а також різні компанії - від Apple до Mcdonald's - вийшли з Росії після введення економічних санкцій після вторгнення РФ в Україну.

Україна внесла Geely і Great Wall до списку спонсорів війни.

Після російського вторгнення в Україну продажі машин марки Lada впали на 19,4%.

30 січня 2023 року "АвтоВАЗ" заявив про те, що буде випускати автомобілі Lada лише в трьох кольорах. Дане рішення було пов'язано з нестачею фарби через введені проти агресора санкції.

У червні 2023 року російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" зіткнувся з критичним дефіцитом робочої сили.

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