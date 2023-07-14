Isuzu Motors Ltd повністю йде з російського ринку. Компанія припинила виробництво в Росії після російського вторгнення в Україну.

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd повністю йде з російського ринку та вже продав свою частку в бізнесі.

Як повідомляє Kyodo News, компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu та близько 200 співробітників. Зазначається, що Isuzu був змушений припинити виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин.

Через припинення виробництва виробник вантажівок зафіксував збиток у розмірі 1,7 мільярда ієн (12 мільйонів доларів) у фінансовому році.

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Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося в 2008 році, становило лише 1% світового виробництва комерційних вантажівок до війни.

Згідно з даними на сайті компанії, у 2021 році російський підрозділ випустив близько 3 тис. 700 автомобілів.

Вторгнення в Ураїну та автопром агресора

З ринку Росії у червні пішли 13 міжнародних компаній, зокрема один із найбільших світових виробників автомобільних покришок Michelin Group, німецька компанія Bosch та американська хімічна корпорація 3M.

Станом початок липня 2023 року 254 міжнародні компанії повністю припинили діяльність у Росії. Також 1191 іноземний бізнес згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Також 3 липня стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

У червні 2023 року російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" зіткнувся з критичним дефіцитом робочої сили.

Станом на липень 2023 року Китай збільшив експорт авто в Росію до рекордних показників.

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