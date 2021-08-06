Місця в потягу продаються за принципом СВ - два пасажири на купе.

Поїзд за маршрутом "Київ - Одеса" підготували до відправки в перший рейс 9 серпня.

Його називають "елітним" через покращені умови для перебування пасажирів під час поїздки.

Фото з цього потягу опублікували в Telegram-каналі Одеса.info.

Чим відрізняється поїзд "Київ - Одеса" від інших

Вагони цього потяга вирізняються тим, що у кожному його купе передбачено рукомийник, також у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.

Місця в потягу продаються за принципом СВ - два пасажири на купе. За інформацією пасажирів, вартість квитка з Києва становить 807 гривень.

Розклад руху нового поїзда

Потяг буде курсувати по непарних числах до кінця літа. З Києва він відправлятиметься о 00:55, з Одеси - о 13:33. Час у дорозі - 9 годин 38 хвилин.

Також повідомляється, що 21 серпня рейс буде скасовано з технічних причин.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила чотири додаткові потяги у "курортних" напрямках – до Одеси та Запоріжжя.

"Маємо відмінний попит від пасажирів і, не дивлячись на практично повну завантаженість багатьох напрямків, знайшли можливість запустити вдогонку десяткам літніх додаткових потягів, які вже стартували, ще низку додаткових нічних потягів на Південь", - розповів член правління компанії Олександр Перцовський.

Автор: Олег Давигора