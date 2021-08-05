Зокрема, будуть запущені поїзди зі Львова до Херсона, а також з Києва до Рахова та Одеси.

"Укрзалізниця", зважаючи на пікову сезонну популярність маршрутів до курортів під час літніх перевезень, з 4 серпня запустила додатковий поїзд №110/109 Львів – Херсон.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Поїзд відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.

Крім того, з 6 серпня "Укрзалізниця" запускає додатковий швидкий нічний поїзд №217/218 Київ – Рахів, а з 9 серпня – поїзд №287/288 Київ – Одеса.

Відзначається, що поїзд до Рахова відправлятиметься зі столиці по парних числах о 14:28. Зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20. Поїзд курсуватиме до 31 серпня.

"Завдяки призначенню поїзда забезпечується щоденне сполучення Рахова з Києвом", - підкреслили в УЗ.

Поїзд до Одеси відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа. З Києва вирушатиме о 00:55, а зворотно з Одеси – о 13:33.

"Просимо зауважити, що 21 серпня з технічних причин поїзд не курсуватиме", – додали в компанії.

В УЗ також повідомили, що поїзд до Одеси складатиметься виключно з вагонів класу RIC.

"Так називається міжнародний стандарт пасажирських вагонів, які призначені для руху як по вузьких (1435 мм), так і по широких (1520 мм) коліях, у кожному купе передбачено рукомийник. Місця в таких вагонах продаватимуться за принципом СВ: 2 пасажири на купе", – йдеться в повідомленні.

Крім того, "Укрзалізниця" додала вагони до найбільш популярних поїздів, що курсують з Києва до Маріуполя, Попасної та Ужгорода.

Також з 5 серпня подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ – Відень.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" також призначила додаткові поїзди, які сполучили Львів, Харків та Запоріжжя з Одесою, а також Харків та Запоріжжя.

Автор: Павло Степанець