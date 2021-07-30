"Укрзалізниця" призначила три додаткових потяги до Одеси і один - до Запоріжжя.

"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові потяги у "курортних" напрямках – до Одеси та Запоріжжя.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

Було призначено поїзди:

№ 258/257 Львів - Одеса;

№ 242/241 Одеса - Харків;

№ 246/245 Запоріжжя - Одеса;

№ 209 Харків - Запоріжжя.

Поїзд Львів - Одеса вирушатиме зі Львова від 30 липня до 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він відправлятиметься від 1 серпня до 11 вересня по непарних числах о 17:00.

Поїзд Одеса - Харків відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. З Харкова - 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36.

Поїзд Запоріжжя - Одеса відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20.

Поїзд Харків - Запоріжжя вирушатиме з Харкова 11, 23 та 31 серпня о 01:40.

"Маємо відмінний попит від пасажирів і, не дивлячись на практично повну завантаженість багатьох напрямків, знайшли можливість запустити вдогонку десяткам літніх додаткових потягів, які вже стартували, ще низку додаткових нічних потягів на Південь", - розповів член правління компанії Олександр Перцовський.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники ліквідували пожежу у пасажирському потязі "Київ-Херсон", що сталася поблизу Миколаєва. 9 пасажирських вагонів довелось відчепити від тепловоза. У них перебувала 71 людина, зокрема 60 пасажирів.

Автор: Олег Давигора