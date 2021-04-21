Кияни зареєстрували петицію про перейменування станції метро "Героїв Дніпра" на "Героїв УПА".
Звернення опубліковано на сайті Київської міськради.
За словами автора петиції Василя Бабича, станцію назвали на честь влаштованого російсько-більшовицькими окупантами в 1943 році взяття Києва і вигнання звідти німецько-нацистських загарбників.
Як вважає автор, при проведенні операції була велика кількість жертв. Вона була присвячена річниці більшовицького заколоту в Петербурзі. В оформленні станції також присутня Гвардійська стрічка.
Активіст запропонував замінити стрічку на стінах станції на червоно-чорну символіку боротьби українського народу проти окупантів.
На цей час петицію підписало 69 осіб.
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