На цю мить петицію підписало 69 осіб.

Кияни зареєстрували петицію про перейменування станції метро "Героїв Дніпра" на "Героїв УПА".

Звернення опубліковано на сайті Київської міськради.

За словами автора петиції Василя Бабича, станцію назвали на честь влаштованого російсько-більшовицькими окупантами в 1943 році взяття Києва і вигнання звідти німецько-нацистських загарбників.

Як вважає автор, при проведенні операції була велика кількість жертв. Вона була присвячена річниці більшовицького заколоту в Петербурзі. В оформленні станції також присутня Гвардійська стрічка.

Активіст запропонував замінити стрічку на стінах станції на червоно-чорну символіку боротьби українського народу проти окупантів.

На цей час петицію підписало 69 осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко