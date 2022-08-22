Нові правила в роботі метро впроваджено у зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області.

Харківський метрополітен у День Незалежності України, 24 серпня, не перевозитиме пасажирів.

Про це повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області, також змінено графік роботи метрополітену.

Зокрема, 22 серпня та 23 серпня метро працюватиме до 18:00. 23 серпня метрополітен розпочне роботу о 07:00.

"24 серпня перевезення здійснюватися не будуть. З 25 серпня метро працюватиме з 07:00 до 18:00 (до окремого розпорядження)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині напередодні Дня Незалежності змінили час комендантської години. 22 серпня комендантська година розпочнеться о 19:00 і триватиме до 07:00. 23 серпня комендантська година розпочнеться о 19:00 і триватиме півтори доби — до 07:00 25 серпня.

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