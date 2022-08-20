Так, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме півтори доби - із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

У Харківській області з 22 серпня збільшується тривалість комендантської години.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, з 22 серпня комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 наступного дня.

Крім того, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме півтори доби - із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Синєгубов нагадав, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека", - наголосив голова Харківської ОВА.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області до сьогоднішнього дня комендантська година тривала із 22:00 по 06:00. Також повідомлялося, що в Україні продовжать строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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