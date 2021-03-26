Звільнення і твіт визнані порушенням чинного трудового законодавства.

Tesla має відновити на роботі звільненого профспілкового активіста і змусити главу компанії Ілона Маска прибрати твіт з приводу профспілок на заводах компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Таке рішення ухвалила Національна рада з трудових відносин за скаргою Об'єднаної профспілки працівників автомобільної промисловості.

Звільнення і твіт визнані порушенням чинного трудового законодавства.

Крім відновлення на роботі (з виплатою всіх недоотриманих у зв'язку зі звільненням коштів) Ортіса і видалення твіту пана Маска компанії наказано переглянути підписувані зі співробітниками Угоди про конфіденційність.

Зараз вони містять положення, що забороняє співробітникам говорити з представниками преси без «однозначно сформульованої» попередньої згоди компанії. Однак американське трудове законодавство захищає працівників, коли вони говорять з представниками преси про умови праці на підприємстві, трудові суперечки чи інші умови своєї роботи.

Також компанії наказано опублікувати оголошення і влаштувати збори працівників заводу у Фрімонті щодо їх прав. Відповідну заяву має зробити або сам Маск, або один з членів ради директорів компанії в його присутності.

Віце-президент профспілки Сінді Естрада заявила, що рішення Ради — «велика перемога робітників», яка, однак, підкреслює «недоліки в трудовому законодавстві».

Історія конфлікту Маска з профспілками

Ортіс був одним з організаторів кампанії зі створення профспілки на заводі Tesla. Його звільнили у 2018 році.

Тоді ж Маск розмістив твіт: "Ніщо не може зупинити команду Tesla на нашому заводі від того, щоб провести голосування про створення профспілки. Можемо влаштувати завтра. Але навіщо платити членські внески та відмовлятися від опціонів на акції просто так? Безпека у нас вже у два рази вища, ніж коли на заводі були профспілки, і всі вже отримують медичну страховку". Цей твіт Маска рада визнала загрозливим.

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Автор: Олена Коваленко