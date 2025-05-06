Ан-124 є найбільшим серійним вантажним літаком у світі.

Канада просувається вперед у справі отримання прав на російський вантажний літак Ан-124 "Руслан", а також на потенційну його передачу Україні. Про це повідомило INsauga.

"‎Генеральний прокурор Канади розпочав процедуру конфіскації, звернувшись до Вищого суду Онтаріо 18 березня 2025 року з проханням видати відповідне повідомлення", - ‎наводить видання слова речника Міністерства міжнародних справ Канади.

Нагадаємо, у лютому 2022 року російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро" доставила на літаку Ан-124 з КНР до Торонто тести для перевірки на COVID-19.

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Згодом "Руслан" мав залишити Канаду, однак після російського вторгнення в Україну його було затримано через санкції, які запровадили канадці. Відтоді право власності на літак є предметом триваючого судового процесу між канадцями і росіянами.

Увесь цей час літак знаходився у міжнародному аеропорту "Торонто-Пірсон", ставши місцевою "визначною пам'яткою".

Нагадаємо також, що у квітні 2023 року УНІАН повідомив, що Канада має намір передати літак Україні. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Київ вже почав готуватися до конфіскації Ан-124.

Ан-124 "Руслан" - довідка УНІАН

Ан-124 є радянським транспортним літаком розробки КБ Антонова. Це найбільший серійний вантажний літак у світі.

"Руслан" має довжину 69 м та розмах крила 73 м. Його вантажопідйомність становить 120 000 кг. Максимальна швидкість літака - 865 км/год.

Перший політ дослідний зразок машини здійснив 24 грудня 1982 року в Києві. Загалом було побудовано 56 машин, зокрема один прототип для наземних статичних випробувань.

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