Російська компанія-власник пригрозила Канаді судом.

Російська компанія "Волга-Днєпр", яка є власником арештованого в Канаді вантажного літака Ан-124-100, направила ультиматум канадському уряду. Вона наголосила, що або питання вирішиться мирно, або буде подавати в арбітраж.

Як повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс", відповідні повідомлення були надіслані прем'єр-міністру Канади, генерал-губернатору, міністрам фінансів, закордонних справ, юстиції та генеральному прокурору.

"Волга-Днєпр" стверджує, що арешт літака насправді є "незаконним захопленням", пропонує врегулювати спір мирним шляхом відповідно до ст. 9 угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 20 листопада 1989 року.

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"Якщо спір не буде врегульовано протягом шести місяців з моменту отримання Канадою повідомлення, то авіакомпанія "Волга-Днєпр" офіційно ініціює арбітражний розгляд", - пригрозили в компанії.

Арешт "Руслана" - що відомо

27 лютого 2022 року "Волга-Дніпро" доставила на літаку Ан-124-100 з Китаю до Торонто тест-системи для перевірки на COVID-19. Після розвантаження літак агресора мав залишити Канаду, проте через російське вторгнення в Україну був затриманий в Торонто.

Причиною для затримання стали санкції, які запровадила влада Канади, заборонивши використовувати повітряний простір країни літакам російських авіакомпаній. Щодня аеропорт Торонто нараховував за парковку російського Ан-124 по $1 065,60.

У квітні 2023 року стало відомо, що Канада передасть цей літак Україні, як і інше конфісковане російське майно.

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