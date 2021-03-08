У Закарпатській області через активне поширення COVID-19 з 8 березня введено посилений карантин.

"Укрзалізниця" (УЗ) цього тижня організувала декілька спецрейсів потягів на Закарпаття, щоб усі бажаючі могли виїхати з "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УЗ.

Зазначається, що найближчим часом буде відкрито продаж квитків на такі рейси потягів, що сполучають Закарпаття зі столицею, півднем та сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

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№358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності); №13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня); №15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня); №81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня); №108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня); №45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

Прес-служба також повідомила, що пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну.

"Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий", - йдеться в повідомленні.

Усі рейси будуть виконані з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.

"Червона" зона на Закарпатті

У Закарпатській області через активне поширення COVID-19 з 8 березня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на потяги до Закарпаття й обмежила висадку-посадку пасажирів.

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Автор: Павло Степанець