За словами Садового, ситуація із поширенням коронавірусу у місті – невтішна.

У разі погіршення ситуації з COVID-19 можливе закриття авіа- та залізничного сполучення зі Львовом.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, про це заявив мер міста Андрій Садовий.

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«Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом», — розповів чиновник.

За його словами, ситуація із поширенням коронавірусу у місті – невтішна.

«Наразі у Львові карантин запроваджено до 12 квітня, але якщо дивитись об'єктивно, статистика не найкраща. Станом на сьогодні у нас 1112 людей госпіталізовано в міських медичних закладах. Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок в лікарнях, і з 1,3 тис., які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тис. місць. Але люди продовжують надходити кожного дня. За вчора, не зважаючи на те, що це була неділя, поступило 46 нових тяжкохворих пацієнтів… Тому наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає», - зазначив Садовий.

Коронавірус у Львові: що відомо

За інформацією міськради, за останню добу у Львівській області зареєстровано 1121 випадків COVID-19, з яких 616 – у львів’ян.

Як повідомляв УНІАН, у Львові через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 посилений карантин продовжили до 12 квітня. Зокрема, громадський транспорт міста працює в режимі спецперевезень, безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено. Усі дитсадки перейшли в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школи продовжують навчання у дистанційному режимі.

Львівська область перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

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Автор: Світлана Макринська