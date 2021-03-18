Відсутність контролю за паркуванням з боку влади не стимулює водіїв до сплати за паркування.

Відтепер переглянути столичні паркомайданчики, де працюють шахраї, можна онлайн.

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Інтерактивну мапу створила ГО «Офіс трансформації» Максима Бахматова. На ній позначили місця, які захопили паркувальники-шахраї та ресторани й кафе. Наразі понад 30 паркоматів в Києві відключені та не працюють.

За інформацією активістів, відповідальне за контроль паркування в столиці підприємство Київтранспарксервіс торік з 11 тисяч наданих місць використало лише 3245.

Як працює нелегальна парковка в Києві

Відсутність контролю за паркуванням з боку влади не стимулює водіїв до сплати за паркування, стверджують автори проекту. Відповідно, найбільш ласі шматки паркувальних місць та контроль взяли у свої руки шахраї. В деяких випадках вони вимагають, а в деяких рекомендують заплатити 40, 50, 60 гривень за день паркування.

Часто ресторани, магазини або інші організації “віджимають” собі паркомісця “Київтранспарксервісу” без сплати паркування. В кращому випадку деякі з них все ж купують певну кількість талонів або підписують договори “про надання послуг паркування” з КП, але це не дає їм права не допускати на паркомісце інших водіїв, кажуть активісти.

Шахраї часто виходять працювати на вихідних усупереч закону, оскільки у суботу й неділю паркування в місті безкоштовне. Свої фішки вони розставляють на деяких паркомісцях біля великих ТРЦ чи ресторанів. У випадку ТРЦ паркувальники розраховують на чайові.

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Автор: Яна Ставська