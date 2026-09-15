У 'Київ Цифровий' стався збій: коли повернуть кошти за старі поїздки

Користувачі не можуть поповнювати транспортні картки та скористатися коштами на гаманці.

Кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами, почнуть з’являтися на балансах користувачів у "Київ Цифровий" протягом цього тижня, а не сьогодні, як очікували багато пасажирів. Про це УНІАН розповіли в пресслужбі КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", що відповідає за застосунок "Київ Цифровий".

"Кошти за поїздки за старими тарифами зʼявляться на "Гаманцях" протягом цього тижня. Оскільки карт з такими старими поїздками близько мільйона, це відбувається поступово", - зазначили в пресслужбі КП "ГІОЦ".

За повідомленнями користувачів, сьогодні в "Київ Цифровий" виникли проблеми з роботою транспортних карток. У зв’язку із завершенням терміну дії придбаних поїздок до 14 липня у застосунку недоступний розділ транспортних карток, а поповнити картку або скористатися коштами, які мають бути зараховані на "Гаманець", наразі не вдається.

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У підприємстві вказали, що команда вже працює над відновленням роботи сервісів. Там також пояснили, що поповнення транспортних карток у застосунку поки недоступне, однак це не означає, що самі картки не працюють.

"Команда працює, щоб поповнити транспортні карти можна було якнайшвидше. Наразі поповнити транспортні карти можна у терміналах на станціях. Якщо у вас є поїздки – карти працюють для оплати проїзду. Ви також можете оплатити проїзд разовими QR квитками у застосунку або з терміналів та банківськими картками", - сказали в пресслужбі КП "ГІОЦ".

У пресслужбі КМДА також підтвердили, що, якщо пасажир до 14 вересня включно не використав усі поїздки, придбані за старими тарифами, то їхню вартість протягом тижня перерахують на баланс транспортної картки в розділі "Мій Гаманець".

"Наприклад, за 10 невикористаних поїздок за тарифом 6,5 грн на Гаманець зарахують 65 грн. Ці кошти можна використати для оплати поїздок за актуальними тарифами", - зазначили в КМДА.

Проїзд в Києві - головні новини

З 15 липня у Києві підняли ціну на проїзд в комунальному транспорті. Вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер вже становить 30 гривень. Така ціна діятиме при купівлі від 1 до 9 поїздок. Водночас для киян, хто захоче придбати необмежену кількість поїздок на місяць потрібно буде витратити 3656 грн.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації розповіли, що у період з 15 по 31 липня послугами наземного громадського транспорту столиці скористалося на понад 10% менше пасажирів, ніж до подорожчання проїзду.

Експерти повідомляли, що найбільше подорожчання проїзду в столиці може вдарити по працівниках із невисокими доходами, які не можуть працювати дистанційно. Серед них медики, вихователі дитсадків, бібліотекарі, вчителі та працівники комунальних установ і підприємств.

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