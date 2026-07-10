У Києві подорожчає проїзд до 30 гривень: Кличко підписав розпорядження

Вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер становитиме 30 гривень.

У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті. Міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження. Про це йдеться в розпорядженні на офіційному порталі КМДА.

Згідно з документом, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер становитиме 30 гривень. Така сама ціна діятиме і при купівлі від 1 до 9 поїздок.

Водночас передбачена система знижок за оптове поповнення:

Відео дня

10-19 поїздок - по 28,90 грн;

20-29 поїздок - 27,80 грн;

30-39 поїздок - 26,60 грн;

40-49 поїздок - 25,50 грн;

50 поїздок - 25,00 грн.

Окремо встановлюється вартість проїзного квитка з можливістю багаторазової пересадки протягом 90 хвилин з моменту активації. Він коштуватиме 60 гривень без урахування вартості самого носія електронного квитка.

Для тих, хто купує довгострокові проїзні, тарифи такі:

необмежена кількість поїздок на місяць - 3656 грн (для фізичних та юридичних осіб), 1828 грн для студентів, 914 грн для учнів денної форми навчання;

на другу половину місяця вдвічі дешевше;

лімітовані проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки коштуватимуть від 1088 до 2888 грн залежно від кількості поїздок і категорії пасажира.

Також передбачені проїзні на 24 години - 375 грн, на 48 годин - 563 грн, на 72 години - 750 грн.

Більшість пунктів розпорядження набирає чинності з 15 липня. Але тариф на проїзний квиток за 60 гривень почне діяти пізніше з 1 серпня.

Окремо в документі уточнюється, що поїздки, придбані до 14 липня 2026 року, залишаються дійсними до 14 вересня 2026 року. Невикористані до цієї дати поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс носія квитка.

Тариф на проїзд у Києві - головні новини

Як писав УНІАН, в столиці запропонували підняти вартість разової поїздки в комунальному транспорті до 30 гривень. Запровадити цей тариф планувалось з 15 липня.

10 липня пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомила, що в Києві триває процедура погодження нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті. Там наголосили, що столиці не планують переносити заплановане на 15 липня підвищення тарифів на проїзд, попри поширення таких повідомлень у ЗМІ та соцмережах.

Вас також можуть зацікавити новини: