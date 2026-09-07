Після подорожчання проїзду кияни менше користуються комунальним транспортом: названо цифри

Кількість проданих місячних проїзних скоротилася більш ніж удвічі.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації повідомили, що у період з 15 по 31 липня послугами наземного громадського транспорту столиці скористалося на понад 10% менше пасажирів, ніж у перші два тижні липня, ідеться в статті УНІАН.

Водночас у КМДА зазначили, що на скорочення пасажиропотоку вплинуло не лише підвищення тарифів. У другій половині липня було більше й довших повітряних тривог, а на окремих ділянках одночасно проводилися ремонтні роботи. Це також позначилося на роботі громадського транспорту та кількості пасажирів.

Після подорожчання кількість проданих місячних проїзних також скоротилася більш ніж удвічі. У період з 13 червня до 14 липня 2026 року, тобто до підвищення тарифів, кияни придбали 37 547 місячних проїзних. Натомість з 15 липня до 14 серпня, вже після подорожчання, було продано 17 254 проїзні.

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Скільки пасажирів перевозить київське метро

За даними Департаменту транспортної інфраструктури, лише за перші сім місяців 2026 року столичне метро перевезло 144,7 млн пасажирів, із них 20,1 млн – у липні. У середньому, це 682,5 тисячі поїздок щодня. При цьому більше чверті пасажирів метро – пільговики.

"За період січень-липень 2026 року громадянами пільгових категорій здійснено 33 млн поїздок у Київському метрополітені, з яких майже 17 млн поїздок припадає на пенсіонерів за віком", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Ще більше пільгових пасажирів користується наземним транспортом. У "Київпастрансі" середньодобово перевозять близько 823,5 тисячі пасажирів, із яких 473,1 тисячі – представники пільгових категорій.

Проїзд в Києві - головні новини

З 15 липня у столиці ввели новий тариф на проїзд в комунальному транспорті. Так, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень. Така ціна діятиме при купівлі від 1 до 9 поїздок. При цьому для киян, хто захоче придбати необмежену кількість поїздок на місяць потрібно буде витратити 3656 грн.

Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний заявляв, що вартість проїзду в 30 гривень не є економічно обґрунтованою, проте "наближена до економічного розрахунку".

За комунальним транспортом у Києві підвищувати вартість проїзду одразу почали й приватні перевізники в маршрутках. На більшості маршрутах вартість однієї поїздки зросла до 25 гривень.

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