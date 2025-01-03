Час польоту становить щонайменше 20 хвилин.

Дослідницька група Південно-Східного університету в китайській провінції Цзянсу розробила і презентувала перший в країні аероелектромобіль, який має конфігурацію з чотирма співвісними гвинтами.

Як пише Global Times, на відміну від традиційних електричних аеротаксі вертикального зльоту і посадки, Southeast University Kunpeng No.1 розроблений як інтегрований наземно-повітряний транспортний засіб, який поєднує в собі наземну мобільність, а також можливості пересування у повітрі.

Зазначається, що при максимальній злітній вазі у 500 кілограмів час польоту становить щонайменше 20 хвилин і досягає максимальної висоти в понад 300 метрів. У наземному режимі він може розвивати максимальну швидкість в 60 кілометрів на годину. Наразі він працює на батареї великої ємності.

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Дослідницька група також працює над тим, щоб збільшити тривалість польоту до понад двох годин у літаючих автомобілях наступного покоління.

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