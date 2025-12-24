Після російської атаки 22 грудня пасажирські поїзди ще не курсують через Коростень. У середу, 24 грудня, усі потяги прямують тимчасовими обхідними маршрутами.
У пресслужбі АТ "Укрзалізниця" попередили, що довший шлях і необхідність додаткових стикувань збільшують час у дорозі.
"Утім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора", - йдеться в повідомленні.
Які поїзди курсуватимуть альтернативними маршрутами 24 грудня:
- № 749/750 Київ - Ужгород;
- № 707 Київ - Івано-Франківськ;
- № 743/744 Дарниця - Львів;
- № 67/19 Київ - Варшава;
- № 29 Київ - Ужгород;
- № 51 Київ - Перемишль;
- № 7 Київ - Чернівці;
- № 43/49 Черкаси - Івано-Франківськ;
- № 15/17/16/18 Харків - Ужгород;
- № 97 Київ - Ковель;
- № 91 Київ - Львів;
- № 63/64 Харків - Перемишль;
- № 291/292 Київ - Львів;
- № 9/10 Київ - Будапешт;
- № 2/124 Ворохта - Харків.
Аварія поїзда під Коростенем - останні новини
22 грудня недалеко від Коростеня сталося сходження з колій вантажного поїзда, внаслідок чого низка рейсів затримується на кілька годин. В УЗ тоді зазначали, що вантажний потяг було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу Shahed.
Через аваріюзатримувалися низка поїздів "Укрзалізниці". Максимальний час запізнення перевищував 7 годин.