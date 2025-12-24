Зазначається, що через новий маршрут поїзди довше перебувають у дорозі.

Після російської атаки 22 грудня пасажирські поїзди ще не курсують через Коростень. У середу, 24 грудня, усі потяги прямують тимчасовими обхідними маршрутами.

У пресслужбі АТ "Укрзалізниця" попередили, що довший шлях і необхідність додаткових стикувань збільшують час у дорозі.

"Утім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора", - йдеться в повідомленні.

Які поїзди курсуватимуть альтернативними маршрутами 24 грудня:

№ 749/750 Київ - Ужгород;

№ 707 Київ - Івано-Франківськ;

№ 743/744 Дарниця - Львів;

№ 67/19 Київ - Варшава;

№ 29 Київ - Ужгород;

№ 51 Київ - Перемишль;

№ 7 Київ - Чернівці;

№ 43/49 Черкаси - Івано-Франківськ;

№ 15/17/16/18 Харків - Ужгород;

№ 97 Київ - Ковель;

№ 91 Київ - Львів;

№ 63/64 Харків - Перемишль;

№ 291/292 Київ - Львів;

№ 9/10 Київ - Будапешт;

№ 2/124 Ворохта - Харків.

Аварія поїзда під Коростенем - останні новини

22 грудня недалеко від Коростеня сталося сходження з колій вантажного поїзда, внаслідок чого низка рейсів затримується на кілька годин. В УЗ тоді зазначали, що вантажний потяг було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу Shahed.

Через аваріюзатримувалися низка поїздів "Укрзалізниці". Максимальний час запізнення перевищував 7 годин.

