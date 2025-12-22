Найдовшу затримку зафіксовано за сполученням Харків – Ужгород.

Через схід вантажного поїзда під Коростенем тривають відновлювальні роботи із залученням техніки та служб. Затримується низка поїздів "Укрзалізниці".

За інформацією пресслужби перевізника, низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом та з затримкою відносно стандартного графіка:

№45/46 Харків – Ужгород (+7:24);

№19/20 Холм – Київ (+3:10);

№67/68 Варшава – Київ (+3:10);

№715/716 Перемишль – Київ (+3:02);

№27/28 Чоп – Київ (+2:20);

№749/750 Київ – Відень (+2:07);

№351/352 Кишинів – Київ (+2:05)

№63/64 Харків – Перемишль (+2:04);

№111/112 Ізюм – Львів (+2:04);

№107/108 Солотвино – Київ (+2:00);

№773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00);

№705/706 Перемишль – Київ (+1:30).

"Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", - відмітили в УЗ.

Відео дня

Зазначимо, що сьогодні, 22 грудня, неподалік Коростеня відбувся схід з колій вантажного поїзда, внаслідок чого низка рейсів затримується на кілька годин. В УЗ тоді зазначали, що вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно БПЛА типу Shahed.

"Укрзалізниця" - останні новини

20 грудня стадо відомо, що УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Це стало реакцією на ускладнення перетину молдовського кордону з іншими видами транспорту внаслідок масованих ударів по мостах Одеської області, що призвело до проблем на дорогах, зокрема на трасі Одеса-Рені.

Раніше внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області "Укрзалізниця" зафіксувала знеструмлення контактної мережі. Затримки руху поїздів тоді сягали понад шість годин.

