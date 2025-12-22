/ фото прес-служби "Укрзалізниці"

Через схід вантажного поїзда під Коростенем тривають відновлювальні роботи із залученням техніки та служб. Затримується низка поїздів "Укрзалізниці".

За інформацією пресслужби перевізника, низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом та з затримкою відносно стандартного графіка:

  • №45/46 Харків – Ужгород (+7:24);
  • №19/20 Холм – Київ (+3:10);
  • №67/68 Варшава – Київ (+3:10);
  • №715/716 Перемишль – Київ (+3:02);
  • №27/28 Чоп – Київ (+2:20);
  • №749/750 Київ – Відень (+2:07);
  • №351/352 Кишинів – Київ (+2:05)
  • №63/64 Харків – Перемишль (+2:04);
  • №111/112 Ізюм – Львів (+2:04);
  • №107/108 Солотвино – Київ (+2:00);
  • №773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00);
  • №705/706 Перемишль – Київ (+1:30). 

"Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", - відмітили в УЗ. 

Зазначимо, що сьогодні, 22 грудня, неподалік Коростеня відбувся схід з колій вантажного поїзда, внаслідок чого низка рейсів затримується на кілька годин. В УЗ тоді зазначали, що вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно БПЛА типу Shahed.

"Укрзалізниця" - останні новини 

20 грудня стадо відомо, що УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Це стало реакцією на ускладнення перетину молдовського кордону з іншими видами транспорту внаслідок масованих ударів по мостах Одеської області, що призвело до проблем на дорогах, зокрема на трасі Одеса-Рені.

Раніше внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області "Укрзалізниця" зафіксувала знеструмлення контактної мережі. Затримки руху поїздів тоді сягали понад шість годин.

