Локомотив пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород через екстрену зупинку зійшов з рейок.

Неподалік Коростеня відбувся схід з колій вантажного поїзда, внаслідок цього низка рейсів затримуються на кілька годин, повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород, що прямував по по суміжній колії, була вимушена екстрено зупинити власний поїзд, зійшов з колій його локомотив.

Серед пасажирів потяга обійшлося без травмованих. Лише одна пасажирка має поріз склом, їй надано допомогу на місці. Водночас травми отримали машиніст і помічник вантажного поїзда, вони доправлені до лікарні.

Причини інциденту наразі уточнюються, зазначають в УЗ.

Зміни у розкладі руху

Зазначається, що із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46, який перенаправлено об’їзним маршрутом).

Також затримки від 3 годин очікуються для низки інших поїздів, які перенаправляють через Шепетівку, Козятин та Фастів.

Через Фастів замість Коростеня слідують поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

92 Львів - Київ;

30 Ужгород - Київ;

8/150 Чернівці - Київ;

52 Перемишль - Київ;

68/20 Варшава, Холм - Київ;

108 Солотвино - Київ.

Водночас поїзд №98 Ковель - Київ перенаправлять через Житомир, затримка буде дещо меншою.

Також на станції Шепетівка організована пересадка на приміський шатл в напрямку Коростеня - і в зворотному напрямку.

Раніше "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Це стало реакцією на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту внаслідок масованих ударів по мостах Одеської області, що призвело до проблем на дорогах, зокрема на трасі Одеса-Рені.

Тиждень тому внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області "Укрзалізниця" зафіксувала знеструмлення контактної мережі. Затримки руху поїздів сягали понад шість годин.

