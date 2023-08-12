Літак намагався облетіти грозовий фронт і опинився у закритій для польотів зоні.

Літак з норвезькими туристами, що прямували на відпочинок до Туреччини, залетів у закритий для комерційних польотів повітряний простір України. Це вже другий подібний випадок за останній час.

Подія сталася ще 25 липня, але увагу на інцидент звернули лише зараз, пише норвезьке видання NRK. Airbus A320-200 авіакомпанії BBN Airlines вирушив до Анталії, маючи на борту близько 180 пасажирів. Літак з екіпажем був зафрахтований турецькою авіакомпанією Freebird. Відповідальним оператором рейсу була компанія, яка здійснює чартерні рейси до Туреччини.

Під час польоту на шляху літака з’явився штормовий фронт, через що екіпаж вирішив трохи скорегувати курс, щоб оминути зону негоди. Хоча сама авіакомпанія це не підтверджує, дані сервісу Flightradar24 свідчать, що альтернативний маршрут частково пройшов через повітряний простір України.

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"Після входу в південно-західну Україну чартерні туристи тривалий час перебували в забороненій для польотів зоні, перш ніж літак нарешті увійшов у повіт Сучава в Румунії", – пише видання.

На запит журналістів представник BBN Airlines заявив, що компанія "розуміє занепокоєння" та "активно вживатиме заходів, щоб запобігти подібним інцидентам". Також в компанії розпочали внутрішнє розслідування.

Наразі не вдалося з’ясувати, чи давала українська влада дозвіл на проліт чартерного літака закритим повітряним простором України.

Закриття повітряного простору над Україною

Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків вранці 24 лютого 2022 року через повномасштабне російське вторгнення.

Останнім часом було кілька заяв про наміри відновити комерційні авіаперельоти принаймні у західній частині України. Проте в Повітряних силах ЗСУ кажуть, що в поточних умовах відновлювати комерційні рейси просто небезпечно.

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