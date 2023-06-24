Небо над Україною закрите для цивільних літаків від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Цивільний літак компанії Enter Air, що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, кілька хвилин перебував у повітряному просторі України. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Інцидент стався у п'ятницю, 23 червня, після обіду. Пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України, небо над якою закрите для цивільних літаків від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомили в самій авіакомпанії, "літак облітав грозу і словацькі диспетчери спрямували його на такий маршрут". Й зауважили що все відбулося згідно з процедурами безпеки.

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Польське агентство цивільної авіації підтвердило цей інцидент, зазначивши, що пілоти літака були на зв’язку з авіадиспетчерами в Братиславі і в районі польоту був грозовий фронт.

Інцидент з літаком Enter Air детально розслідуватимуть Служба цивільної авіації та Держкомісія з розслідувань інцидентів під час польотів.

Заборона на польоти над Україною

Як відомо, торік 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків. До цього заборона на польоти діяла з 2014 року над частиною окупованих РФ територій на півдні та сході України.

За песимістичним прогнозом Eurocontrol, заборона на польоти над Україною збережеться аж до 2029. Наразі основним транспортом, який сполучає Україну та країни Заходу залишається залізниця.

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