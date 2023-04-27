Поки українські літаки літають виключно за кордоном, Україна активно готується відновити польоти цивільної авіації у себе. Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон в інтерв'ю "Європейській правді".
За словами Бона, в даний час Франція надає українським цивільним пілотам і авіадиспетчерам можливість тренуватися на спеціальних симуляторах, щоб не втрачати навички.
"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якомога швидше. А в разі, якщо у авіаторів немає практики, то за правилами безпеки вони не матимуть права відразу відновлювати роботу", – пояснив він.
Бон підкреслив, що Франція допомагає Україні бути готовою до того моменту, коли український авіапростір відкриється – повністю або частково.
"Як я зрозумів, в Україні вже є певні міркування щодо цього відкриття, і в Києві наполегливо над цим працюють. Але, звичайно, головним питанням досі залишається безпека", - сказав міністр.
Заборона на польоти в Україні
Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків вранці 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. За кілька годин до цього Росія закрила повітряний простір у своїх прикордонних з Україною областях.
В даний час Держагентство "Украерорух" працює над відновленням "аеронавігаційного обслуговування" в повітряному просторі України. Ці заходи включають підготовку інфраструктури, відновлювальну підготовку фахівців, розробку сценаріїв безпеки і ряд інших важливих кроків.