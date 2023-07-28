Наразі всі українські аеродроми є оперативними.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що відновлювати авіасполучення в Україні поки небезпечно.

В ефірі телемарафону він пояснив, що, на його думку, під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива. Про таку можливість раніше говорили у авіакомпанії Ryanair.

Ігнат додав, що домовлятися з Росією про припинення обстрілів буде неможливо. Він нагадав "зерновий коридор", з якого Москва вийшла одноосібно. Зараз всі аеродроми в Україні є оперативними.

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"У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинжал", ми всі теж знаємо. І думаю, це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі прийти на український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також нагадав про питання страхування літаків та пасажирів, особливо у країні, яка воює.

"У нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють", - підсумував він.

Відновлення авіасполучення в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейська організація з безпеки повітряної навігації вважає, що обмеження на польоти в небі над Україною діятимуть до 2029 року. Представники "Украероруху" переконані, що повітряний простір відкриють одразу після закінчення війни.

У квітні головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'лірі заявив, що компанія готова швидко відновити роботу в Україні після відкриття повітряного простору. Вони хочуть запустити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз протягом 12 місяців.

Пізніше стало відомо, що Ryanair може відновити деякі рейси в Україну до кінця року. Мінвідновлення працює над частковим відкриттям неба. Україна повинна довести, що це безпечно, щоб лоукостер виконував ці рейси.

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