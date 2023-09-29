Реконструкція українського президентського літака була одним із найскладніших і амбітних проектів литовської компанії.

Литовська компанія J&C Aero завершила масштабну реконструкцію салону літака президента України Airbus A319 Corporate Jet.

Як повідомляє прес-служба компанії, зокрема, в салоні замінили тканинне покриття, представницькі сидіння, дивани, внутрішнє покриття, килими, ламінат та інші частини салону.

Також інженери J&C Aero розробили зміни в конструкції, необхідні для інтеграції нової системи розваг у польоті і модернізації системи управління салоном літака.

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Оновлені елементи кабіни були виготовлені власною компанією J&C Aero, тоді як роботи з монтажу та технічного обслуговування були виконані компанією Magnetic MRO в Талліннському аеропорту відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, розроблених J&C Aero.

"Безперечно, це був один із наших найскладніших і амбітних проектів", - зазначив генеральний директор J&C Aero Лаурінас Скукаускас.

Зазначається, що Airbus A319 CJ президента України входить до парку державного авіаційного підприємства "Україна".

Українська авіація - останні новини

26 серпня, в день професійного свята працівників та працівниць української цивільної та військової авіації, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що отримання літаків F-16 наблизить повернення цивільної авіації в українське небо.

"Зараз, цього року, Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з’явились F-16. І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки", - сказав Зеленський.

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