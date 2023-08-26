Він зауважує, що поява в українському небі літаків F-16 стане "новим рівнем української військової авіації".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наблизить повернення цивільної авіації в українське небо.

У своєму відеозверненні він зауважив, що вже 30 років в останню суботу серпня своє професійне свято відзначають працівники та працівниці української авіації - і військової, і цивільної.

Президент зауважив, що "справжня міцність є лише у тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію".

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"Зараз, цього року, Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16. І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки", - сказав Зеленський.

Літаки F-16 для України - подробиці

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що для того, аби в українському небі з’явилися перші F-16, потрібно буде ще 6-7 місяців і підготовка декількох сотень людей.

Передбачається, що Данія надасть Україні 19 літаків F-16, а перші шість винищувачів наша країна може отримати вже ближче до кінця року. Крім того, Нідерланди можуть передати Україні 42 літаки F-16. Водночас Норвегія також підтвердила надання Україні західних винищувачів F-16.

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