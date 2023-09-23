Президент відзначив державними нагородами двох польских волонтерів.

Дорогою з Канади до України президент Володимир Зеленський зробив зупинку в польському Любліні, де вручив державні нагороди двом громадянам Польщі. Про це інформує прес-служба Офісу президента.

Так, "за вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці" Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІ ступеня Б’янку Залевську – польську журналістку, яка з 2014 року працювала в зоні АТО, а пізніше як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу.

Крім того, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня із тим же формулюванням нагороджений польский медик-рятувальник Даміан Дуда. Він зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати медичну допомогу українцям, зокрема пораненим воїнам.

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"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали", – завив Зеленський на церемонії нагородження.

Дипломатичний сварка між Україною та Польщею

Як писав УНІАН, протягом останнього тижня затяжна суперечка між Києвом та Варшавою щодо експорту зерна раптово "вистрілила" низкою гучних заяв та звинувачень на рівні перших осіб двох держав.

Коментуючи небажання України мовчки погоджуватися на польську заборону українського зерна, президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючою людиною, яка може завдати шкоди тому, хто її рятує.

Виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський негативно прокоментував дії Польщі.

"Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові", - сказав Зеленський.

Особливо войовничими заявами відзначився польський прем’єр Матеуш Моравецький. Зокрема він застеріг президента України від того, щоб він "більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно в ООН".

Також Моравецький заявив, що Польша припинила надавати Україні зброю. Пізніше Дуді довелося пояснювати цю заяву і виправдовуватися тим, що мова йшла лише про новітнє озброєння, що йде безпосередньо на посилення польської армії.

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