Багатостраждальний російський 'супер-кукурудзник' здійснив перший політ з новим двигуном

"Байкал" призначений для заміни морально застарілого радянського Ан-2 на прізвисько "Кукурудзник".

Літак ЛМС-901 "Байкал" здійснив перший політ із новим російським двигуном ВК-800 та повітряним гвинтом АВ-901, повідомляє Мінпромторг Росії.

Випробування пройшли успішно. За словами росіян, машина поводилася стабільно. Двигун функціонував коректно та "підтвердив надійність основних та резервних систем".

Під час польоту машина досягала швидкості 210 км/год та висоти 400 метрів. Нова силова установка від Уральського заводу цивільної авіації має зайняти нішу, у якій Росія серійно двигуни не виробляє.

Передбачається, що "імпортозаміщена" силова установка дозволить реалізувати проєкти легкомоторних літаків та замістити недоступні зараз імпортні аналоги.

Такі літаки вкрай потрібні РФ для здійснення польотів у важкодоступних районах з суворими кліматичними умовами.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крейсерська швидкість ЛМС-901 "Байкал" становить приблизно 300 км/год. Максимальна дальність польоту – 3000 км. Базова версія розрахована на перевезення дев'яти пасажирів.

Літак неодноразово критикували у самій РФ, натякаючи, що у нього взагалі немає майбутнього. У середині травня 2025 року віце-прем'єр РФ Юрій Трутнєв заявив, що ситуація з розробкою "Байкала" зайшла в глухий кут. Серед головних проблем літака називали занадто високу ціну.

Втім, схоже, альтернатив у Росії немає, так що розробку літака продовжили, попри фактичний провал спроби створити дешеву та доступну машину. Так, восени цього року повідомлялося про підписання договорів щодо постачання та лізингу великої кількості ЛМС-901.

